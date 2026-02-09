İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Döyüş təyinatlı hərbi texnika, silah-sursatın dövriyyəsinə tələb olunan əlavə şərtlər müəyyənləşib

    Biznes
    • 09 fevral, 2026
    • 10:38
    Nazirlər Kabineti "Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə və onun şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət Qaydaları"nın və "Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər"in təsdiq edilməsi haqqında" 8 may 2006-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, döyüş təyinatlı hərbi texnika, hərbi silah və döyüş sursatının dövriyyəsinə (satışına, idxalına və ixracına münasibətdə) tələb olunan əlavə şərtlər müəyyənləşib. Bunlar, aşağıdakılardır:

    satışına (idxal edilən döyüş təyinatlı hərbi texnika, hərbi silah və döyüş sursatı istisna olmaqla):

    - istehsal prosesinin məmulatın texnoloji sənədlərinə uyğun qurulması;

    - texnoloji və konstruktor sənədlərinin normativ hüquqi aktların tələblərinə və standartlara uyğun olması;

    - texniki şərtlərin normativ hüquqi aktların tələblərinə və standartlara uyğun olması;

    - istehsal prosesinin ərizəçi tərəfindən həyata keçirilən mərhələlərinin adı və təsviri barədə məlumat.

    Bundan başqa, döyüş təyinatlı hərbi texnika, hərbi silah və sursatın ehtiyat hissələrinin dövriyyəsinə tələb olunan əlavə şərtlər aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

    satışına (döyüş təyinatlı hərbi texnika, hərbi silah və sursatın idxal edilən ehtiyat hissələri istisna olmaqla):

    - istehsal prosesinin məmulatın texnoloji sənədlərinə uyğun qurulması;

    - texnoloji və konstruktor sənədlərinin normativ hüquqi aktların tələblərinə və standartlara uyğun olması;

    - texniki şərtlərin normativ hüquqi aktların tələblərinə və standartlara uyğun olması;

    - istehsal prosesinin ərizəçi tərəfindən həyata keçirilən mərhələlərinin adı və təsviri barədə məlumat.

    Nazirlər Kabineti silah-sursat Əli Əsədov
