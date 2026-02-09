В Азербайджане установлены дополнительные условия для оборота военной техники и вооружения
Бизнес
- 09 февраля, 2026
- 11:07
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 8 мая 2006 года "Об утверждении "Правил контроля за оборотом предметов, гражданский оборот которых ограничен, и соблюдением его условий" и "Дополнительных условий, требуемых для оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом в зависимости от особенностей вида деятельности".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, определены дополнительные условия, требуемые для оборота (в отношении продажи, импорта и экспорта) боевой военной техники, военного оружия и боеприпасов.
