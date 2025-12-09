İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Deputat: "Milli iqtisadiyyata xarici sərmayələr daha çox cəlb ediləcək"

    Biznes
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:10
    Deputat: Milli iqtisadiyyata xarici sərmayələr daha çox cəlb ediləcək
    Azər Əmiraslanov

    Qarşıdakı dövr sahibkarlıq potensialının tam reallaşdırılması, özəl sərmayələrin, o cümlədən xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata daha geniş cəlb edilməsi ilə səciyyələnəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin üçüncü oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu isə həm dayanıqlı büdcənin, həm də davamlı iqtisadi artımın əsas şərtlərindən biridir: "Bu gün dövlətimizin gücü təkcə onun büdcəsi, valyuta ehtiyatları ilə müəyyən olunmur. Bu güc hər şeydən əvvəl Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu, öz lideri ətrafında birləşmiş qüdrətli xalqın dəstəyi ilə, ölkənin əmin-amanlığı, təhlükəsizliyi və sabitliyi ilə, ən başlıcası isə Prezident İlham Əliyevin strateji idarəçiliyi məharəti ilə ölçülür".

    O xatırladıb ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun və büdcə gəlirlərinin 30-35 % artım nümayiş etdirdiyi illər olub: "Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki, indi iqtisadi artımın 2,9 %, büdcə artımının 0,7 % təşkil etdiyi bugünkü Azərbaycan həmin illərdən dəfələrlə həm güclüdür, həm qüdrətlidir, həm də daha artıq dərəcədə nüfuzludur. Milli iqtisadiyyatımız orta və uzunmüddətli dövrdə ciddi inkişaf perspektivlərinə malikdir. Dövlət investisiyalarının yönəldiyi sahələrin yaxın gələcəkdə tam dövriyyəyə cəlb olunması, iqtisadi fəallığı artırmaqla yanaşı yeni əlavə dəyər yaradacaq".

    Azər Əmiraslanov Deputat Milli Məclis

    Son xəbərlər

    13:12
    Foto
    Video

    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    13:06

    "Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıb

    Energetika
    12:58

    "Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    12:58
    Foto

    Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    12:56

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir

    İKT
    12:56

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    12:33
    Foto

    "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    12:29

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti