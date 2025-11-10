İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:43
    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 44,663 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,8 % azdır.

    Təkcə oktyabrda Türkiyə Azərbaycana 5,415 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,6 % azdır.

    10 ayda Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,2 % azalaraq 14,22 milyard ABŞ dollarına, oktyabrda isə 3,8 % azalaraq 1,512 milyard ABŞ dollarına enib.

    Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 2 milyard 251,227 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,9 % az), Niderland 1 milyard 650,678 milyon ABŞ dolları (-5,3 %) və İspaniya 1 milyard 451,422 milyon ABŞ dolları (-9,1 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə Azərbaycan geyim Almaniya İspaniya Niderland

    Son xəbərlər

    18:23

    Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    18:21
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:11

    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    18:05
    Video

    Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    18:01

    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    17:57

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:46

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    COP29
    17:43

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    17:41

    Yeni geosiyasi xəritə: Trampın Mərkəzi Asiya planında Azərbaycanın yeri

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti