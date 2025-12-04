İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Biznes
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:30
    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Yanvarın 21-də, saat 11:00-da "Azərşin"ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yığıncaq Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Araz küçəsi, 8 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə müəssisənin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edilməsi, bununla bağlı Ləğvetmə Komissiyasının yaradılması (sədr və üzvlərinin müəyyən edilməsi), dövlət orqanlarında sənədlərin qeydiyyata alınması ilə bağlı səlahiyyətli şəxsin (hüquqi və ya fiziki) təyin olunması və digər məsələlər daxildir.

    "Azərşin" 2005-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,789 milyon manatdır.

    "Azərşin" Dövlət Vergi Xidməti səhmdar yığıncağı

