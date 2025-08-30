    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıb

    Biznes
    • 30 avqust, 2025
    • 10:21
    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan və MDB ölkələri arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 4 milyard 603,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 25,9 % çoxdur.

    O cümlədən, son 1 ildə Azərbaycanın MDB ölkələrinə ixracının dəyəri 10,6 % artaraq 1 milyard 37,5 milyon ABŞ dolları, idxalının dəyəri isə 31,2 % artaraq 3 milyard 566,2 milyon ABŞ dolları olub.

    7 ay ərzində MDB ölkələrinin Azərbaycanın ümumi ixracında payı 6,8 %, idxalında payı isə 26,2 % olub.

    Konkret ölkələrə gəlincə isə, yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 3 milyard 69,7 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 721,2 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 2 milyard 348,5 milyon ABŞ dolları olub. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 19,3 %, ixrac 9,9 %, idxal isə 22,5 % artıb.

    Azərbaycanın Belarusla ticarət dövriyyəsini dəyəri 239,1 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 45,1 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 194 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 3,6 %, idxal 12,9 % azalıb, ixrac isə 77,4 % artıb. 

    Azərbaycanın Qazaxıstanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 517,2 milyon 156 min ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə  ixracının dəyəri 60 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 457,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 3,8 dəfə, ixrac 53,3 %, idxal isə 4,7 dəfə artıb.

    Azərbaycanın Türkmənistanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 154 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 37,2 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 116,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 41 %, ixrac 29,5 %, idxal isə 44 % azalıb.

    Azərbaycanın Özbəkistanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 268,9 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 35,4 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 233,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 1,2 dəfə, ixrac 1,9 dəfə, idxal isə 2,3 dəfə artıb. 

