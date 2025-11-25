Azərbaycanın investisiya imkanları Türkiyənin 3 şəhərində təqdim edilib
Biznes
- 25 noyabr, 2025
- 14:22
Azərbaycanın investisiya imkanları Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təqdim edilib.
Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Azərbaycanın investisiya mühitinin tanıdılması məqsədilə Türkiyənin Kahramanmaraş, Qaziantep və Adana şəhərlərində həmin şəhərlərin valiləri, universitet rektorları, sənaye və ticarət palatalarının rəhbərləri və sahibkarlarla görüşlər keçirilib.
Azərbaycanın Türkiyədə Səfirliyi və ticarət nümayəndəsi aparatının təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşlərdə ölkəmizin biznes və sərmayə potensialı, investorlar üçün tətbiq edilən güzəştlər haqqında məlumat verilib.
Görüşlər zamanı iki ölkə arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafına dair müzakirələr aparılıb.
