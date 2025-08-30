    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 30 avqust, 2025
    • 15:13
    Azərbaycanda sağlamlığa zərərli tikinti materiallarına qadağa qoyula bilər

    Azərbaycan hökuməti tikinti sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yeni tədbirlər paketi hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" hesabatının "Biznesin yerləşdiyi yer (əmlakın qeydiyyatı və icarəsi)" indikatoru üzrə 2025-ci il Yol Xəritəsində öz əksini tapıb.

    Yeni mexanizmlər tikintiyə nəzarət və təhlükəsizlik standartlarının dəqiqləşdirilməsini nəzərdə tutur. Tikinti ərazilərində ekoloji və radioloji risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması üçün hüquqi baza yaradılacaq.

    Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üzrə məsuliyyət sərtləşdiriləcək. Xüsusilə mühafizə və sanitar zonalarda, həmçinin neft-qaz yataqları ərazilərində qanunsuz tikinti işlərinə qarşı nəzarət gücləndiriləcək.

    Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində istifadə olunan anlayış və müddəalar dəqiqləşdiriləcək, vətəndaşların və sahibkarların maarifləndirilməsi üçün normativ dəyişikliklər ediləcək.

    Sağlamlığa zərərli tikinti materiallarının istifadəsinə məhdudiyyət qoyulacaq. Tikintiyə dövlət nəzarətinə özəl şirkətlərin cəlb olunması imkanları araşdırılacaq.

    Bundan başqa, tikinti layihələrinin ekspertizası və xərclərin hesablanması qaydalarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də yükdaşıyan konstruksiyalarda yaranan problemlərə görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.

    Hazırlanacaq təkliflər beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq Komissiyaya təqdim ediləcək.

    Sənədin icra müddəti oktyabrın 1-nə qədər müəyyən edilib.

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы
    Azerbaijan may ban construction materials harmful to health

