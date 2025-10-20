İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanda qablaşdırma üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:24
    Azərbaycanda qablaşdırma üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) qablaşdırmaya dair 12 yeni dövlət standartı qəbul edib.

    "Report" AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, bunlar, aşağıdakılardır:

    1. AZS EN 13193:2025 "Qablaşdırma - Qablaşdırma və ətraf mühit - Terminologiya";
    2. AZS EN 13427:2025 "Qablaşdırma - Qablaşdırma və qablaşdırma tullantıları sahəsində Avropa Standartlarının tətbiqinə dair tələblər";
    3. AZS EN 13428:2025 "Qablaşdırma - İstehsal və tərkiblə bağlı xüsusi tələblər - Mənbələrin azaldılması yolu ilə qabaqlayıcı tədbirlər";
    4. AZS EN 13431:2025 "Qablaşdırma – Enerjinin bərpası məqsədilə bərpa oluna bilən qablaşdırmaya dair tələblər, o cümlədən minimal istilik törətmə qabiliyyətinin müəyyən edilməsi";
    5. AZS EN 13432:2025 "Qablaşdırma - Kompost hazırlanması və biodeqradasiya yolu ilə bərpa oluna bilən qablaşdırmaya dair tələblər – Qablaşdırmanın yekun məqbulluğu üçün sınaq sxemi və qiymətləndirmə meyarları";
    6. AZS EN 13437:2025 "Qablaşdırma və materialın təkrar emalı - Təkrar emal üsullarına dair meyarlar - Təkrar emal proseslərinin təsviri və blok-sxemi";
    7. AZS EN 13439:2025 "Qablaşdırma - Enerjnin bərpa olunma dərəcəsi - Tərif və hesablama üsulu";
    8. AZS EN 13440:2025 "Qablaşdırma - Təkrar emal dərəcəsi - Tərif və hesablama üsulu";
    9. AZS EN 14045:2025 "Qablaşdırma - Verilmiş kompostlama şərtlərində qablaşdırma materiallarının praktikada tətbiq edilməsi mümkün olan sınaqlar çərçivəsində parçalanmasının qiymətləndirilməsi";
    10. AZS EN 14046:2025 "Qablaşdırma - Nəzarət edilən kompostlama şərtlərində qablaşdırma materiallarının son aerob biodeqradasiya qabiliyyətinin və parçalanmasının qiymətləndirilməsi - Ayrılan karbon qazının analizinə əsaslanan metod";
    11. AZS EN 14047:2025 "Qablaşdırma - Sulu mühitdə qablaşdırma materiallarının son aerob biodeqradasiya qabiliyyətinin müəyyən edilməsi - Formalaşan karbon qazının analizinə əsaslanan metod";
    12. AZS EN 14048:2025 "Qablaşdırma - Sulu mühitdə qablaşdırma materiallarının son aerob biodeqradasiya qabiliyyətinin müəyyən edilməsi - Qapalı respirometrdə oksigen tələbatının ölçülməsinə əsaslanan metod".

    Bu standartların tətbiqində əsas məqsəd təkrar istifadə oluna bilən qablaşdırmaların ətraf mühitə zərərli təsirlərinin minimuma endirilməsi, o cümlədən material dövriyyəsinə yenidən inteqrasiya oluna bilən qablaşdırma miqdarını artırmaqla tullantı poliqon sahələrinin azaldılmasına nail olmaqdır.

    Yeni dövlət standartları "Ekologiya" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə (AZSTAND/TK-09) qəbul edilib, AZSTAND onları təsdiqləyərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edib.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu dövlət standartı

    Son xəbərlər

    14:50

    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Region
    14:50

    Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıb

    Futbol
    14:45

    Azərbaycan Lüksemburqda regional əlaqəliliklə bağlı nazirlərin iclaslarında təmsil olunur

    Xarici siyasət
    14:45

    Sumqayıtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılıb

    Energetika
    14:40

    Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:24

    Azərbaycanda qablaşdırma üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    14:17

    Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır

    Region
    14:11

    Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    İnfrastruktur
    14:10
    Foto

    Azərbaycan Özbəkistanda beynəlxalq sərgi-festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti