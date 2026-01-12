İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:21
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Fevralın 11-də Azərbaycanın regionlarında 9 torpaq hərracı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Bərdə, Qazax, Xaçmaz, Beyləqan və Beyləqan ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 9 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac torpaq satış

