Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 12 yanvar, 2026
- 15:21
Fevralın 11-də Azərbaycanın regionlarında 9 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Bərdə, Qazax, Xaçmaz, Beyləqan və Beyləqan ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 9 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
Son xəbərlər
17:04
"Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşibFutbol
17:03
Assosiasiya: Qızılın bütün əyar növləri üzrə qiymətlər artıbBiznes
17:02
ADDA ilə Dünya Bankı arasında müəllim və tələbə mübadilə proqramları müzakirə olunubElm və təhsil
17:00
Foto
"Araz-Naxçıvan" rəhbərliyi və futbolçuları 1 saylı Uşaq evini ziyarət ediblərFutbol
17:00
AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
16:58
Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıbDigər ölkələr
16:52
Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB-2Region
16:48
Rəy
Qrenlandiya: Qərb bloku maraqlarının toqquşduğu daha bir nöqtə - ŞƏRHAnalitika
16:44