Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 16 sentyabr, 2025
- 17:57
Bu ilin oktyabrın 15-də Azərbaycanın regionlarında 6 torpaq müsabiqəsi və 22 hərrac keçirəcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Xırdalan, Şirvan, Ucar, Bərdə, Tovuz, Xaçmaz, Cəlilabad, Şamaxı, Şəki və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 28 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
Son xəbərlər
19:05
Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏYDaxili siyasət
18:59
Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıbBiznes
18:55
Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaqFutbol
18:48
ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
18:40
Foto
"Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olubİncəsənət
18:28
Foto
Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilirHərbi
18:25
ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcəkDigər ölkələr
18:23
"Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaqFutbol
18:23