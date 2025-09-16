İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    16 sentyabr, 2025
    • 17:57
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Bu ilin oktyabrın 15-də Azərbaycanın regionlarında 6 torpaq müsabiqəsi və 22 hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Xırdalan, Şirvan, Ucar, Bərdə, Tovuz, Xaçmaz, Cəlilabad, Şamaxı, Şəki və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 28 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

