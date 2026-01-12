İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Biznes
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:40
    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Nazirlər Kabineti 26 aprel 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük yığımlarının məbləğləri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bundan sonra "dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar"ın (dəmir armaturlar) 1 tonu üçün - 150 manat, müxtəlif nomenklatur kodlar altında təsnif olunmuş şüşə listlərin 1 tonu üçün isə 100 manat gömrük yığımları tətbiq ediləcək.

    Qərar yanvarın 2-dən tətbiq edilir və bu il iyunun 30-na qədər qüvvədədir.

    Nazirlər Kabineti gömrük yığımları

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    17:48

    "Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

    İKT
    17:48

    ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edib

    Daxili siyasət
    17:44

    Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Region
    17:43

    Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

    Biznes
    17:40

    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Biznes
    17:38

    Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:28

    Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:24

    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil Dövlət Proqramının əhatə etdiyi universitet və proqramların siyahısı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti