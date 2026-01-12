Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в размеры таможенных сборов, утвержденные решением от 26 апреля 2016 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, отныне таможенные сборы за одну тонну прутков из железа или нелегированной стали (арматуры) составят 150 манатов, а за одну тонну листового стекла, классифицируемого по различным номенклатурным кодам, - 100 манатов.

Решение применяется с 2 января и будет действовать до 30 июня текущего года.