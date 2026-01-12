Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 18:21
    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в размеры таможенных сборов, утвержденные решением от 26 апреля 2016 года.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Согласно документу, отныне таможенные сборы за одну тонну прутков из железа или нелегированной стали (арматуры) составят 150 манатов, а за одну тонну листового стекла, классифицируемого по различным номенклатурным кодам, - 100 манатов.

    Решение применяется с 2 января и будет действовать до 30 июня текущего года.

    Кабмин таможенные сборы Али Асадов решение арматура стекло
    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Последние новости

    18:39

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    18:36

    В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

    Наука и образование
    18:26

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    18:21

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    18:21

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    17:55

    Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

    В регионе
    17:54

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

    Внешняя политика
    17:53

    Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

    Другие страны
    17:49

    Ожидаются сильный ветер, снег и снижение температуры на 5–10 градусов — ОБНОВЛЕНО

    Экология
    Лента новостей