Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло
Бизнес
- 12 января, 2026
- 18:21
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в размеры таможенных сборов, утвержденные решением от 26 апреля 2016 года.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, отныне таможенные сборы за одну тонну прутков из железа или нелегированной стали (арматуры) составят 150 манатов, а за одну тонну листового стекла, классифицируемого по различным номенклатурным кодам, - 100 манатов.
Решение применяется с 2 января и будет действовать до 30 июня текущего года.
