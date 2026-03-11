İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycanda 2 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi özəlləşdirilib

    Biznes
    • 11 mart, 2026
    • 15:50
    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda "Yevlax Yük Avtonəqliyyat" və "Ucar İnşaat Xidmət" ASC-lərin səhm paketləri və 13 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Rəqabətli keçən hərracda start qiyməti 7 000 manat olan "KAMAZ 4326" markalı yük avtomobili 19 900 manata, 7 500 manat olan "Iveco" markalı mikroavtobus isə 17 600 manata satılıb.

    Hərracda satılan əmlakların siyahısı ilə Dövlət Xidmətinin rəsmi saytı vasitəsilə tanış olmaq olar.

    Martın 17-də keçiriləcək növbəti hərraca 44 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.

    Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" internet saytlarından seçim edə bilərlər.

