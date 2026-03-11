Azərbaycanda 2 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi özəlləşdirilib
Biznes
- 11 mart, 2026
- 15:50
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda "Yevlax Yük Avtonəqliyyat" və "Ucar İnşaat Xidmət" ASC-lərin səhm paketləri və 13 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Rəqabətli keçən hərracda start qiyməti 7 000 manat olan "KAMAZ 4326" markalı yük avtomobili 19 900 manata, 7 500 manat olan "Iveco" markalı mikroavtobus isə 17 600 manata satılıb.
Hərracda satılan əmlakların siyahısı ilə Dövlət Xidmətinin rəsmi saytı vasitəsilə tanış olmaq olar.
Martın 17-də keçiriləcək növbəti hərraca 44 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" internet saytlarından seçim edə bilərlər.
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06