Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb
Biznes
- 28 oktyabr, 2025
- 17:25
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilməsinə cəhd göstərilən 1 295 karatdan çox qiymətli daşlar aşkar edilib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, komitə tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 9 ayı ərzində qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərdən 220 qram qızıl külçə, 267 min 57 manat dəyəri olan 437 ədəd qızıl zinət əşyaları, 7 259,16 qram gümüş zinət əşyaları və gümüş əşyalar, 1 295,843 karat qiymətli daşlar aşkarlanıb.
Bundan başqa, bu müddət ərzində eləcə də 433 890 ABŞ dolları, 10 milyon 410 min rus rublu, 21 690 avro, 100 000 funt sterlinq aşkar olunub.
Son xəbərlər
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
Sahibə Qafarova rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto
"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunubFutbol
18:03