İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:25
    Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilməsinə cəhd göstərilən 1 295 karatdan çox qiymətli daşlar aşkar edilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, komitə tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 9 ayı ərzində qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərdən 220 qram qızıl külçə, 267 min 57 manat dəyəri olan 437 ədəd qızıl zinət əşyaları, 7 259,16 qram gümüş zinət əşyaları və gümüş əşyalar, 1 295,843 karat qiymətli daşlar aşkarlanıb.

    Bundan başqa, bu müddət ərzində eləcə də 433 890 ABŞ dolları, 10 milyon 410 min rus rublu, 21 690 avro, 100 000 funt sterlinq aşkar olunub.

    Qızıl zinət əşyaları Dövlət Gömrük Komitəsi

    Son xəbərlər

    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29

    Sahibə Qafarova rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    18:03

    Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti