İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan və Uruqvay bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir

    Biznes
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:47
    Azərbaycan və Uruqvay bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir

    Azərbaycan və Uruqvay bərpa olunan enerji, "yaşıl texnologiyalar", infrastruktur, nəqliyyat, sənaye və ərzaq təhlükəsizliyi sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bu müzakirələr nazirin birinci müavini Elnur Əliyevin Uruqvaya səfəri çərçivəsinə aparılıb.

    Səfər çərçivəsində E. Əliyev Uruqvayın xarici əlaqələr nazirinin müavini Valeria Csukasi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan iqtisadiyyatı, ölkədə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər diqqətə çatdırılıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycanla Uruqvay arasında indiyədək iqtisadi, gömrük, mədəniyyət və digər sahələri əhatə edən ümumilikdə altı sənəd imzalanıb. İki ölkə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Əməkdaşlığın genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlərin, keçirilən görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Uruqvayın sənaye, enerji və mədənçilik naziri Fernanda Kardona ilə görüşdə bildirilib ki, Uruqvay şirkətlərinin Azərbaycana investisiya qoyuluşu üçün böyük potensial mövcuddur. Xüsusilə bərpa olunan enerji, "yaşıl texnologiyalar", infrastruktur, nəqliyyat və sənaye sahələrində geniş əməkdaşlıq imkanları var. Ələt Azad İqtisadi Zonası xarici investorlar, o cümlədən uruqvaylı sərmayədarlar üçün geniş imkanlar açır.

    Uruqvayın Yanacaq, Spirt və Limanlar Milli Administrasiyasının (ANCAP) prezidenti Sesi̇liya San Roman ilə görüşdə SOCAR ilə ANCAP arasında əməkdaşlıq imkanları, xüsusilə enerji sahəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin reallaşdırılması imkanları müzakirə olunub. Tərəflər yaşıl enerji və müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətində əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu qeyd ediblər.

    Azərbaycan-Uruqvay əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:19

    Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilər

    Digər ölkələr
    12:16

    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:16

    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    12:13
    Video

    Goranboyda yük avtomobilinin obyektə çırpılmasının ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Bakıda ictimai nəzarətin təşviqi imkanları müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti