Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıb
Biznes
- 13 yanvar, 2026
- 12:50
Azərbaycan və İtaliya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasının protokulu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan tərəfdən energetika naziri Pərviz Şahbazov, İtaliya tərəfdən isə bu ölkənin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirinin müavini Edmondo Cirielli imzalayıblar.
Bundan başqa, Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasında 2026-2027-ci illərdə 18 istiqamət üzrə 65 tədbirin icrasını nəzərdə tutan Fəaliyyət Planı qəbul edilib.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclası keçirilib.
Son xəbərlər
13:43
Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBRegion
13:37
Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunubHadisə
13:34
Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edibRegion
13:33
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıbMaliyyə
13:33
Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilikRegion
13:31
Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalırMaliyyə
13:29
Foto
İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:27
"Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
13:27