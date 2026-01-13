Азербайджан и Италия подписали два документа по итогам VI заседания межправкомиссии

В Баку подписан протокол VI заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Как сообщает Report, документ с азербайджанской стороны подписал министр энергетики Парвиз Шахбазов, с итальянской - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Кроме того, в рамках заседания был принят План совместных действий на 2026–2027 годы, предусматривающий реализацию 65 мероприятий по 18 направлениям сотрудничества.

Напомним, что VI заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось сегодня в Баку.