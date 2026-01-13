Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Италия подписали два документа по итогам VI заседания межправкомиссии

    Бизнес
    • 13 января, 2026
    • 12:58
    Азербайджан и Италия подписали два документа по итогам VI заседания межправкомиссии

    В Баку подписан протокол VI заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

    Как сообщает Report, документ с азербайджанской стороны подписал министр энергетики Парвиз Шахбазов, с итальянской - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

    Кроме того, в рамках заседания был принят План совместных действий на 2026–2027 годы, предусматривающий реализацию 65 мероприятий по 18 направлениям сотрудничества.

    Напомним, что VI заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось сегодня в Баку.

    Азербайджан Италия межправкомиссия протоколы план действий Парвиз Шахбазов
    Фото
    Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan, Italy sign protocol at 6th Intergovernmental Commission meeting

    Последние новости

    13:36

    Минздрав Кемеровской области назвал причину гибели младенцев - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:33

    Счетная палата выявила нарушения в учете инвестрасходов Госагентства резервов

    Финансы
    13:30

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района

    Внутренняя политика
    13:26

    В Сумгайыте во время рейдов найдено оружие

    Происшествия
    13:23

    Министр обороны: Армения выделит на развитие оборонной промышленности свыше $390 млн

    В регионе
    13:22

    Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий

    Происшествия
    13:19
    Фото
    Видео

    В Нахчыване в результате ДТП пострадали четыре человека

    Происшествия
    13:11

    Япония и Южная Корея договорились об усилении двустороннего сотрудничества

    Другие страны
    13:00

    Реза Пехлеви: Разработан план перехода власти в Иране

    В регионе
    Лента новостей