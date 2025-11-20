İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan və İsrail iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:36
    Azərbaycan və İsrail iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və İsrail arasında iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi, birgə strateji layihələrin iki ölkə və region üçün perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X"dəki hesabında yazıb.

    "İsrail Dövlətinə işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Qideon Saar ilə görüşmək xoş oldu. Ölkəmizin əlverişli geoiqtisadi mövqeyini və qlobal ticarətdə artan tranzit potensialını qeyd etdik",- deyə nazir qeyd edib.

