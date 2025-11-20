Azərbaycan və İsrail iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsini müzakirə edib
Azərbaycan və İsrail arasında iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi, birgə strateji layihələrin iki ölkə və region üçün perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X"dəki hesabında yazıb.
"İsrail Dövlətinə işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Qideon Saar ilə görüşmək xoş oldu. Ölkəmizin əlverişli geoiqtisadi mövqeyini və qlobal ticarətdə artan tranzit potensialını qeyd etdik",- deyə nazir qeyd edib.
İsrail Dövlətinə işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Qideon Saar (@Gideonsaar2) ilə görüşmək xoş oldu.#Azərbaycan – #İsrail #iqtisadi münasibətlərinin genişləndirilməsi, birgə strateji layihələrin ölkələrimiz və region üçün perspektivləri barədə… pic.twitter.com/1Mn40KyYSj— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 20, 2025