    Azərbaycan Uruqvaydan kərə yağının idxalını bərpa edib

    Azərbaycan Uruqvaydan kərə yağının idxalını bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 145,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 20 min 130 ton kərə yağı idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 4 % çox, kəmiyyət olaraq – 18 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 51 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 26 % az) 8 min 616 ton (-40 %), Yeni Zelandiyadan 34 milyon ABŞ dolları dəyərində (-4 %) 4 min 269 ton (-20 %), Səudiyyə Ərəbistanından 14,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 635 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Belarusdan 11,45 milyon ABŞ dolları dəyərində (+49 %) 1 min 452 ton (+30 %), Ukraynadan 10,25 milyon ABŞ dolları dəyərində (+68 %) 1 min 389 ton (+58 %) kərə yağı alıb.

    Azərbaycan 9 il 2 aylıq fasilənin ardından Uruqvaydan tədarükü (180 min ABŞ dolları dəyərində 25 ton) bərpa edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Kərə yağı idxalı

