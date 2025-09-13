İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Biznes
    • 13 sentyabr, 2025
    • 13:02
    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 4,488 milyon ABŞ dolları dəyərində xalça idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,9 % azdır.

    Avqustda Türkiyə Azərbaycana 721 min ABŞ dolları dəyərində xalça ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 43,5 % azdır.

    8 ayda Türkiyənin ümumi xalça ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,5 % azalaraq 1,753 milyard ABŞ dolları, avqustda isə 0,4 % artaraq 232 milyon ABŞ dolları olub.

