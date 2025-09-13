İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 13 sentyabr, 2025
    • 13:51
    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 8,517 milyon ABŞ dolları dəyərində dəri və dəri məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,2 % azdır.

    Avqustda Türkiyə Azərbaycana 1,334 milyon ABŞ dolları dəyərində dəri və dəri məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 10,2 % azdır.

    8 ayda Türkiyənin dəri və dəri məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,7 % azalaraq 986,646 milyon ABŞ dollarına, təkcə avqust ayında isə 7 % azalaraq 137,42 milyon ABŞ dollarına düşüb.

    dəri Türkiyə Azərbaycan Türkiyə İxracatçılar Məclisi

