Azərbaycan süddən hazırlanmış yağların idxalını 4 %-ə yaxın artırıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 16 min 633 ton kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar idxal edib.
“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə yağın dəyəri 113 milyon 648 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 576 ton (3,6 %), dəyər baxımından isə 28 milyon 337 min ABŞ dolları (33,2 %) çoxdur.
Hesabat dövründə kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağların idxalına çəkilən xərc Azərbaycann ümumi idxal xərclərinin 0,8 %-ini təşkil edib.