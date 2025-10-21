İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:09
    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin əməkdaşı Ceyhun İsmayılov İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Vergi Bazasının Aşınması və Mənfəətin Köçürülməsi (BEPS) təşəbbüsü üzrə İnklüziv Çərçivənin ekspert qrupunun üzvü seçilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu qrup OECD-nin BEPS təşəbbüsü çərçivəsində qlobal vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən, həmçinin beynəlxalq standartların hazırlanmasına rəhbərlik edən ən yüksək səviyyəli ekspert orqanıdır. Qrupun üzvləri 140-dan çox ölkə və yurisdiksiyanın təmsil olunduğu İnklüziv Çərçivədə strateji qərarların formalaşdırılması, prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi və texniki işlərin mandatının verilməsi kimi funksiyaları icra edirlər.

    Qrupa üzvlük yalnız OECD və BEPS təşəbbüsünə üzv ölkələrin seçimi əsasında reallaşır. Namizədlərin seçilməsində onların beynəlxalq vergi sahəsində bilikləri, eləcə də qlobal vergi dialoquna fəal töhfələri əsas meyar kimi dəyərləndirilir.

    Azərbaycan nümayəndəsinin bu mühüm quruma üzv seçilməsi Azərbaycanın beynəlxalq vergi əməkdaşlığında artan rolunun və institusional potensialının tanınmasının göstəricisidir. Bu üzvlük ölkəmizin qlobal vergi gündəliyində iştirak imkanlarını genişləndirəcək, milli vergi siyasətinin beynəlxalq təcrübə ilə uzlaşdırılmasına və ədalətli vergi mühitinin inkişafına töhfə verəcək.

    Dövlət Vergi Xidməti İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Ceyhun İsmayılov

    Son xəbərlər

    15:15

    Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:13

    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib

    Region
    15:10

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıb

    Energetika
    15:09

    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    Biznes
    15:07

    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    15:06

    Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcək

    Biznes
    15:04
    Foto

    Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirir

    Biznes
    15:01

    Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 10-dan çox sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti