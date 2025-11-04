Azərbaycan "İnsan resurslarının idarə edilməsi" adlı beynəlxalq foruma qatılıb
- 04 noyabr, 2025
- 10:47
Azərbaycan Monteneqronun paytaxtı Podqoritsada keçirilmiş, Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının (IOTA) "İnsan resurslarının idarə edilməsi" adlı forumunda təmsil olunub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ölkəmizi tədbirdə qurumun İnsan resursları baş idarəsinin rəis müavini Ceyhun Mehdiyev, həmin baş idarənin şöbə rəisi Ülviyyə Hacıyeva və Tədris Mərkəzinin şöbə rəisi Ülkər Kazımova təmsil ediblər.
Forumda vergi orqanlarında innovasiyaları və adaptasiyanı təşviq etməyə yönəlmiş öyrənmə və inkişaf sahəsindəki irəliləyiş və təcrübələr təqdim olunub. Qlobal tendensiyaların gələcək iş şəraitinə təsiri, sürətlə inkişaf edən texnoloji yeniliklər, dəyişən əmək bazarı demoqrafiyası, korporativ dəyərlər və iş mühiti ilə bağlı yeni gözləntilər şəraitində insan resursları mütəxəssislərinin üzərinə düşən vəzifələr və bu dəyişikliklərə hazırlıq məsələləri müzakirə edilib. Davamlı öyrənmə, inkişaf və innovasiya mədəniyyətinin təşviqi, rəqəmsal bacarıqların aşılanması, yumşaq bacarıqların inkişafı, liderlik qabiliyyətinə fokuslanmaq, təşkilatların sürətlə dəyişən mühitin çağırışlarını qarşılamağa və vergi işçiləri üçün zəruri bilik və bacarıqları effektiv şəkildə təmin etməyə yönəlmiş mexanizmlər diqqətə çatdırılıb.
Forumda insan kapitalına dair yeni tələblər, rəqəmsal səriştələr, süni intellektin tətbiqi imkanları, təlimçi bazasının formalaşdırılması və müasir trendlərə uyğunlaşma strategiyaları barədə fikirlər səsləndirilib. Tədbir çərçivəsində süni intellektin tətbiqi və təlimçilərin formalaşdırılması barədə qrup müzakirələri təşkil olunub. Azərbaycan nümayəndələri müzakirələr zamanı təmsil etdikləri qurumun təcrübəsini bölüşüblər.
Forum zamanı İsveçrə, Fransa, Finlandiya, Belçika, Macarıstan, Ukrayna, Bolqarıstan, Yunanıstanın və İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının vergi sahəsində insan resurslarının idarə edilməsi barədə təcrübələri təqdim edilib.
Tədbir çərçivəsində vergi nümayəndələri müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri ilə ikitərəfli görüşlər keçiriblər.