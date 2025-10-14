Azərbaycan heyva ixracı üzrə dünyada üçüncüdür
Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektorunun əsas dayaqlarından biri olan kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı dövlət dəstəyi və həyata keçirilən islahatlar sayəsində nəzərəçarpacaq dərəcədə sürətlənib.
Qabaqcıl texnologiyaların, beynəlxalq təcrübədə özünü sübut etmiş yanaşmaların və kompleksli stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiqi sözügedən sektorun ölkənin qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatına və qeyri-neft-qaz ixracına verdiyi töhfəni əhəmiyyətli şəkildə artırıb. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun vacib və ixracyönümlü sahələrindən biri sayılan heyvaçılıq ölkəmizin mülayim iqlim şəraitində uğurla inkişaf edir və yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir.
"Report" Azərbaycanda heyva istehsalı və ixracı ilə bağlı araşdırma aparıb.
Belə ki, son iki onillik ərzində heyva bağlarının sahəsi stabil olaraq artır və 2024-cü ilin sonuna 4,4 min hektar təşkil edib ki, bu da son 10 ildə 19 % artım deməkdir.
Cəmi məhsul yığımı 2024-cü ildə 43,8 min ton təşkil edib ki, bu göstərici 2023-cü il ilə müqayisədə 2 %, 2014-cü il ilə müqayisədə isə 61 % çoxdur. Heyva bağlarının sahəsinin ən geniş olduğu Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda (1,4 min hektar) ötən il heyva istehsalı 16,6 min tona bərabər olub. Əkin sahələrinin ümumi məhsuldarlıq dinamikası da artan xətlə davam edir və bu göstərici son bir il ərzində 1 %, son 10 il ərzində isə 29 % artaraq 2024-cü ildə 103,6 sent/ha təşkil edib. Heyva ağaclarının ən məhsuldar olduğu bağlar isə Qazax-Tovuz (181,6 sent/ha) və Mil-Muğan (165,7 sent/ha) iqtisadi rayonlarında yerləşir.
Azərbaycanda yetişdirilən heyva xarici bazarlara da iri həcmlərdə tədarük olunur. Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin 2024-cü il üzrə son məlumatlarına görə, Azərbaycan dünyada təzə heyva ixracatçıları siyahısında 3-cü yerdə qərarlaşıb. Sıralamada birinci pillədə Türkiyə, ikinci yerdə isə Niderland yer alıb.
Ötən il ölkəmiz 2,7 milyon ABŞ dolları dəyərində heyva ixrac edib və qlobal ixracda 8 % paya malik olub. Əsas ixrac bazarımız Rusiya olub. Bununla yanaşı, yerli heyva Qazaxıstan, Ukrayna, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və Gürcüstana ixrac olunub.