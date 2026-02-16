İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Böyük Britaniyadan mal ətinin idxalını bərpa edib

    16 fevral, 2026
    • 12:21
    Azərbaycan Böyük Britaniyadan mal ətinin idxalını bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 55,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 13 min 151 ton iribuynuzlu heyvan əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 15 %, kəmiyyət olaraq – 9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Ukraynadan 32,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 5 % az) 6 min 917 ton (-3 %), Braziliyadan 11,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (+44 %) 3 min 466 ton (+33 %), Belarusdan 6,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+26 %) 1 min 331 ton (+9 %), Hindistandan 4,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (+91 %) 1 min 279 ton (+79 %), Rusiyadan 594 min ABŞ dolları dəyərində (-51 %) 83 ton (-52 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 7 il 11 aylıq fasilənin ardından Böyük Britaniyadan (27,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,9 ton) tədarükü bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 12 min ton mal ətinin 59 %-i Ukraynanın payına düşüb.

