İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    • 17 yanvar, 2026
    • 17:34
    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 2,26 milyon ABŞ dolları dəyərində 13 min 457 ton torf (torf qırıntısı da daxil olmaqla) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 9 %, kəmiyyət olaraq – 11 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Gürcüstandan 948 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 38 % çox) 9 min 490 ton (+38 %), Rusiyadan 375 min ABŞ dolları dəyərində (-29 %) 1 min 490 ton (-50 %), Latviyadan 275 min ABŞ dolları dəyərində (-12 %) 615 ton (-20 %), Belarusdan 239 min ABŞ dolları dəyərində (+4,4 dəfə) 813 ton (+3 dəfə), Estoniyadan 165 min ABŞ dolları dəyərində (-34 %) 381 ton (-35 %) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 15 min 491 ton torfun 59 %-i Gürcüstanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Gürcüstan Rusiya Latviya

    Son xəbərlər

    17:49

    Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:40

    Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    17:40

    Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Region
    17:34

    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    17:31

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:29

    "Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub

    Futbol
    17:23

    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur

    Digər ölkələr
    17:12

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"

    Futbol
    17:07

    Dünyanın aparıcı kriptovalyutası cüzi ucuzlaşıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti