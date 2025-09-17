İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan Argentinaya karbamid satışını 8 dəfə artırıb

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Azərbaycan Argentinaya karbamid satışını 8 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 100,23 milyon ABŞ dolları dəyərində 338 min 658 ton karbamid ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 61 %, kəmiyyət olaraq – 10 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Ukraynaya 75,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 2,3 dəfə çoxdur) 251 min 885 ton (+55 %), Kanadaya 12,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 44 min 249 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Argentinaya 6,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+9 dəfə) 22 min 408 ton (+8 dəfə), Uruqvaya 1,94 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 196 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Rumıniyaya 1,37 milyon ABŞ dolları dəyərində (-75 %) 5 min 72 ton (-89 %) məhsul satıb.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 564 922 ton karbamidin 50 %-i Ukraynanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi ixrac Karbamid Azərbaycan Argentina Ukrayna

