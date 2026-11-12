"AFG International" şirkəti yeni brendi – "AFG Retail"i təqdim edib
- 12 noyabr, 2026
- 15:11
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"AFG Retail", "Cenomi Retail" brendini əvəz edərək, şirkətin pərakəndə satış sahəsində otuz ildən artıq liderlik təcrübəsinə əsaslanan strateji inkişafının və diversifikasiyalı böyüməsinin növbəti mərhələsini əks etdirir.
• Yeni brend kimliyi şirkətin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında və beynəlxalq bazarlarda fəaliyyətinin növbəti mərhələsini ifadə edir.
• "AFG Retail" moda, gözəllik, idman, texnologiya, həyat tərzi, qida və içki sahələrində 38 brendi təmsil edərək, səkkiz bazarda 700-dən çox mağazanı idarə edir.
• Şirkət daha diversifikasiyalı və dayanıqlı gəlir bazası yaratmaq üçün bütün brend portfeli üzrə fəaliyyətini və investisiyalarını genişləndirir.
• Şirkət qlobal brendləri yerli icmalarla birləşdirən omnikanal pərakəndə satış tərəfdaşı kimi mövqeyini gücləndirməyi hədəfləyir.
Əvvəllər "Cenomi Retail" brendi altında fəaliyyət göstərən "AFG International" şirkəti (Tadawul: 4240) yeni brend kimliyini – "AFG Retail"i təqdim edib. Bu dəyişiklik şirkətin müxtəlif brendləri, kateqoriyaları və bazarları əhatə edən daha diversifikasiyalı pərakəndə satış platformasına çevrilmək strategiyasını əks etdirir.
1990-cı ildə təsis edilən Şirkət, Səudiyyə Ərəbistanında beynəlxalq brendlərin aparıcı françayzinq pərakəndə satıcısına çevrilib. Bu gün 7 500-dən çox əməkdaşın dəstəyi ilə səkkiz bazarda 700-dən çox mağazanı idarə edir və 38 brendi təmsil edir. Şirkətin əsas məqsədi dəyişməz olaraq qalır: Səudiyyə Ərəbistanında və beynəlxalq bazarlarda müştəriləri dünyanın aparıcı brendləri ilə birləşdirmək.
"Inditex" və "Zara", "KIKO Milano", "Apple", "Decathlon", "Flying Tiger Copenhagen", "Cinnabon" və "Subway" kimi uzunmüddətli tərəfdaşlıqları ilə yanaşı, şirkət Səudiyyə Ərəbistanında və beynəlxalq bazarlarda daha geniş brend portfelinə diqqətini və investisiyalarını artırır. "AFG Retail" qlobal brendləri yerli icmalarla fiziki və rəqəmsal kanallar vasitəsilə birləşdirən müasir, müştəriyönümlü pərakəndə satış platforması qurmağı hədəfləyir.
"AFG Retail" brendinə keçid şirkətin Səudiyyə Birjasında 4240 simvolu ilə listinqinə, mövcud françayzinq müqavilələrinə və kontraktlarına, eləcə də rəhbərlik strukturuna təsir göstərmir.
"AFG International" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Hussein Ali Shobokshi bildirib: "Şirkət otuz ildən artıq əvvəl Krallıqdakı və beynəlxalq bazarlardakı müştəriləri dünyanın aparıcı brendləri ilə birləşdirmək məqsədilə yaradılıb. Bu məqsəd dəyişməz qalır. Dəyişən isə ambisiyalarımızın miqyası, portfelimizə yanaşmamız və dayanıqlı dəyər yaratmaq öhdəliyimizdir. "AFG Retail" həm irsimizi, həm də gələcək üçün qurduğumuz Şirkəti əks etdirir".
"AFG International" şirkətinin Baş İcraçı direktoru Sameer Jain əlavə edib: "AFG Retail"in təqdimatı sadəcə brend kimliyinin dəyişməsi deyil. Bu, portfel üzrə diqqətimizin genişlənməsini, kapitalın daha nizamlı bölüşdürülməsini və gəlirli böyüməni dəstəkləyəcək imkanların gücləndirilməsini əks etdirir. Səkkiz bazarda 38 brendimiz var. Əsas məqsədimiz bu miqyası müştərilərimiz, tərəfdaşlarımız və səhmdarlarımız üçün daha güclü nəticələrə və uzunmüddətli dəyərə çevirməkdir".