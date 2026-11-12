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    "Legion Financial"ın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:17
    Legion Financialın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) Azərbaycanda lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan "Legion Financial" ASC-nin 1 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd istiqraz birqiymətli hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. Hərraca 52 investor 1 milyon manatlıq 52 sifariş təqdim edib. Son nəticədə istiqrazların hamısı yerləşdirilib. Qiymətli kağızlar 1 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 16 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    İstiqrazların tədavüldə olduğu müddətdə emitentin onları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    Legion Financial ASC Bakı Fond Birjası QSC İstiqraz emissiyası
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