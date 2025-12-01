"Abşeron" Ticarət Mərkəzi yeni şəhərsalma təşəbbüslərində sahibkarların yanındadır
- 01 dekabr, 2025
- 12:38
Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə dövlət-özəl tərəfdaşlığına qoşulan "Abşeron" Ticarət Mərkəzi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) yanında İctimai Şuranın keçirdiyi ictimai müzakirəyə evsahibliyi edib. Sahibkarların fəaliyyət mühitinin təkmilləşdirilməsi, biznes infrastrukturlarının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə keçirilən ictimai müzakirədə aidiyyati dövlət qurumlarının nümayəndələri və 100-ə yaxın sahibkar iştirak edib.
İctimai müzakirə iştirakçıları "Abşeron" Ticarət Mərkəzi ilə tanış olaraq, yeni şəhərsalma çağırış və trendlərinə hazırlığı, mövcud imkanları barədə məlumatlanıblar.
Qonaqlara bildirilib ki, 2030-cu ilədək Azərbaycanda inşaat sektorunda hər il 100-dən artıq mağaza açılsa belə, bu sektorda hazırda fəaliyyət göstərən bizneslərin böyümələrinə təhdid yoxdur. "Abşeron" Ticarət Mərkəzinin marketinq komandasının araşdırmasına görə, bunun səbəbi 2030-cu ilədək Azərbaycanda inşaat sektorunda hər il orta hesabla 13,2 % böyümə gözlənməsidir.
Sektorun inkişaf meyllərini, əhali artımı və şəhərsalma trendlərini nəzərə alan "Abşeron" Ticarət Mərkəzi Azərbaycan tikinti sektorundakı topdan və pərakəndəçilərin rahat böyüməsi üçün real platformadır. Ticarət Mərkəzinin logistika və gömrük baxımından əlverişli yerləşməsi onu sahibkarlar üçün rahat edir.
Regionlara, eləcə də Bakı şəhərinin mərkəzinə və ətraf ərazilərinə rahat və maneəsiz çıxış imkanları "Abşeron" Ticarət Mərkəzinin digər üstünlükləridir. Müntəzəm ictimai nəqliyyat "Abşeron" Ticarət Mərkəzinə rahat alıcı axınını təmin edir. "Abşeron" Ticarət Mərkəzinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtovağzalda gündəlik olaraq Salyan, Neftçala, Astara, Lənkəran, Şirvan da daxil olmaqla, ümumilikdə, 30-a yaxın istiqamət üzrə orta hesabla 115 reyslə 700-dən çox adam hərəkət edir. Ticarət Mərkəzində, həmçinin müştərilərin pulsuz və rahat parkinq etmələri üçün geniş ərazilər fəaliyyət göstərməkdədir.
Bunlardan başqa, Mərkəz sahibkarlara onların böyüməsi və əmlaklarının qorunması üçün çox vacib olan yanğından mühafizə, təhlükəsizlik, sığorta, anbar xidmətləri kimi xidmətlər də göstərir. Ticarət Mərkəzinin marketinq komandası kiçik bizneslərə sosial media marketinqi təlimləri verir, onlara sosial media səhifələrini yaratmaqda yardım göstərir, "Abşeron" Ticarət Mərkəzi sahibkarların müxtəlif yerli və beynəlxalq sərgilərdə iştirakına dəstək verir.
"Abşeron" Ticarət Mərkəzi sahibkarlığa dəstəyi ilə yanaşı, müasir şəhərsalmada dünyada mövcud trendlərin ifadəsidir. Yüklənmiş şəhər mərkəzlərindən kənarda olmaqla, əhaliyə, nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaratmamaqla bərabər, həm də genişlik, çeşid bolluğu, daha çox biznesə rahat fəaliyyət imkanı verir.
300 hektara yaxın ərazidə yerləşən Mərkəz hazırda 1500-dən çox mağazanı özündə birləşdirir. Sahəsinə, planlanmasına və imkanlarına görə "Abşeron" Ticarət Mərkəzi Avropanın və Yaxın Şərqin bir çox ticarət mərkəzləri ilə müqayisə oluna bilər.
İctimai müzakirə iştirakçılarına "Abşeron" Ticarət Mərkəzinin paytaxtda ticarət və xidmət infrastrukturunun, mövcud ticarət məkanlarının yenilənməsi zamanı biznes subyektlərinin fəaliyyətinə əlverişli şərait yaratdığı və əməkdaşlıqlara hazır olduğu vurğulanıb.