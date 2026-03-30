İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstək göstərəcək

    Biznes
    • 30 mart, 2026
    • 11:34
    Abşeron Ticarət Mərkəzi (TM) Bakıda və Abşeron yarımadasında aramsız yağışların törətdiyi fəsadların aradan qaldırılmasında sahibkarlara dəstək verir.

    Son günlər yağan yağış ticarət mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə bir neçə mağazaya giriş imkanlarını məhdudlaşdırıb, alış-verişə maneə yaradıb. Bu fəsadlardan bəzi sahibkarlar zərər çəkib.

    "Yaranmış vəziyyətin bizdən asılı olmayan səbəblərdən baş verməsinə baxmayaraq, Abşeron TM dəymiş zərərin qarşılanmasında, fəsadların aradan qaldırılmasında sahibkarlara dəstək göstərir," – Abşeron TM-in marketinq şöbəsinin rəhbəri Erhan Topkaya belə bildirib. Hazırda sığortalı obyekt sahiblərinə sığorta predmeti üzrə ödənişlərin təmin edilməsi üzərində işlərə başlanılıb.

    Abşeron TM sahibkarlar üçün sığortalanmış biznesi təmin edir. Ərazidə yerləşən bütün mağaza və anbarları TM tam şəkildə sığortalayır.

    Abşeron Ticarət Mərkəzi İntensiv yağışlar
    Торговый центр "Абшерон" поддержит предпринимателей

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:34

    Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstək göstərəcək

    Biznes
    11:29
    Foto
    Video

    FHN su basmış ərazilərdən 454 nəfəri təxliyə edib

    Hadisə
    11:27

    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycan gübrə idxalına çəkdiyi xərci 80 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:21
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 094 şəxs təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    11:14

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:12

    Çində binanın bir hissəsi uçub, yeddi nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:11

    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti