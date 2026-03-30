Торговый центр "Абшерон" поддержит предпринимателей

Торговый центр (ТЦ) "Абшерон" оказывает предпринимателям поддержку в ликвидации последствий ливней, обрушившихся на Баку и полуостров.

Обильные осадки, выпавшие в последние дни ограничили доступ к ряду магазинов, расположенных на территории торгового центра, что, в свою очередь, затруднило процесс торговли. Несколько предпринимателей пострадали от подобных последствий.

"Несмотря на то, что сложившаяся ситуация произошла по независящим от нас причинам, ТЦ "Абшерон" оказывает поддержку предпринимателям в возмещении ущерба и ликвидации последствий", - заявил руководитель отдела маркетинга ТЦ "Абшерон" Эрхан Топкая. В данный момент начались работы по обеспечению выплат по предмету страхования для владельцев застрахованных объектов.

ТЦ "Абшерон" обеспечивает предпринимателям застрахованный бизнес. Все расположенные на его территории магазины и склады полностью застрахованы ТЦ.