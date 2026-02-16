İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı cüzi artıb

    ASK
    • 16 fevral, 2026
    • 12:36
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı cüzi artıb

    Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 9,7 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 % çoxdur.

    Ötən il muxtar respublikada istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 0,1 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 9,6 milyon manat təşkil edib.

    Naxçıvan kənd təsərrüfatı

