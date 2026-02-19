Məcnun Məmmədov: "Mərmər bağacığı ilə bağlı 31 rayonda monitorinq aparılıb"
- 19 fevral, 2026
- 16:45
Azərbaycanda mərmər bağacığı ilə mübarizə çərçivəsində 31 rayon üzrə 12 min 630 nöqtədə monitorinqlər aparılıb, 3 minə yaxın ocaqda kimyəvi mübarizə başa çatdırılıb.
"Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov Tovuz rayonunda keçirilmiş "Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı birgə mübarizə" mövzusunda regional müşavirədə bildirib.
Müşavirədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Samux və Göygöl rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbər şəxsləri, bu rayonlarda fəaliyyət göstərən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin direktorları və bitki mühafizəsi sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak ediblər.
M.Məmmədovun sözlərinə görə, qarşıda duran ən mühüm məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı bitkilərinə və ekosistemə ciddi təhlükə yaradan qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mübarizənin cari vəziyyətini dəyərləndirmək və gələcəkdə atılacaq addımların effektivliyini təmin etməkdir. Fitosanitar monitorinq və maarifləndirmə tədbirlərinin nəticələri barədə məlumat verən nazir qeyd edib ki, mübarizə işinin daha uğurlu nəticələnməsi həm də insanların məlumatlılığından asılıdır.