İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Məcnun Məmmədov: "Mərmər bağacığı ilə bağlı 31 rayonda monitorinq aparılıb"

    ASK
    • 19 fevral, 2026
    • 16:45
    Məcnun Məmmədov: Mərmər bağacığı ilə bağlı 31 rayonda monitorinq aparılıb

    Azərbaycanda mərmər bağacığı ilə mübarizə çərçivəsində 31 rayon üzrə 12 min 630 nöqtədə monitorinqlər aparılıb, 3 minə yaxın ocaqda kimyəvi mübarizə başa çatdırılıb.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov Tovuz rayonunda keçirilmiş "Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı birgə mübarizə" mövzusunda regional müşavirədə bildirib.

    Müşavirədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Samux və Göygöl rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbər şəxsləri, bu rayonlarda fəaliyyət göstərən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin direktorları və bitki mühafizəsi sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak ediblər.

    M.Məmmədovun sözlərinə görə, qarşıda duran ən mühüm məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı bitkilərinə və ekosistemə ciddi təhlükə yaradan qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mübarizənin cari vəziyyətini dəyərləndirmək və gələcəkdə atılacaq addımların effektivliyini təmin etməkdir. Fitosanitar monitorinq və maarifləndirmə tədbirlərinin nəticələri barədə məlumat verən nazir qeyd edib ki, mübarizə işinin daha uğurlu nəticələnməsi həm də insanların məlumatlılığından asılıdır.

    Məcnun Məmmədov Qəhvəyi mərmər bağacığı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

    Son xəbərlər

    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:20

    Baqrat Qalstanyanın həbs müddəti daha iki ay uzadılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti