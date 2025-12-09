İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və Qırğızıstan aqrar məhsullarının ticarətinin artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:20
    Azərbaycan və Qırğızıstan aqrar məhsullarının ticarətinin artırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət dövriyyəsinin artırılması, heyvandarlıq, toxumçuluq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq imkanları geniş müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumda Azərbaycanda səfərdə olan Qırğızıstan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, su resursları, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi naziri Bakıt Torobayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın dinamik inkişaf etdiyini bildirib. İyun ayında İssık-Kul vilayətində Türk Dövlətləri Təşkilatının kənd təsərrüfatı nazirlərinin görüşü çərçivəsində aparılan müzakirələri xatırladan nazir Azərbaycanla Qırğızıstan arasında heyvandarlıq, elmi tədqiqatlar, təhsil, birgə emal müəssisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşması və aqrobiznes sahəsində böyük əməkdaşlıq potensialının olduğunu vurğulayıb. M.Məmmədov qeyd edib ki, iki ölkənin sahibkarlarının iştirakı ilə birgə biznes-forumların keçirilməsi, ixrac potensialına dair davamlı məlumat mübadiləsinin aparılması aqrar məhsulların ticarət dövriyyəsinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Nazir Azərbaycanın kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşması və aqrar sığorta sahəsində böyük təcrübəyə malik olduğunu xatırladıb, bu sahələrdə öz təcrübəsini Qırğızıstan tərəfi ilə bölüşməyə hazır olduğunu deyib.

    B.Torobayev isə ölkəsinin Azərbaycanla bütün sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu deyib. Ölkələrimizin aqrar sahədə əməkdaşlıq potensialının böyük olduğunu bildirən cənab Torobayev qeyd edib ki, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi bu potensialdan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verəcək. Azərbaycanın bağçılıq, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması, aqrar xidmətlərin təşkili, aqrar sığorta mexanizmi, istixanalar və soyuducu anbarların qurulması və istismarı sahəsində təcrübəsi ilə yaxından maraqlandıqlarını bildirən B.Torobayev bu istiqamətlər üzrə sıx əməkdaşlığın qurulmasının hər iki tərəfin maraqlarına cavab verdiyini deyib. Tərəflər qeyd olunan istiqamətlər üzrə Azərbaycan təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə yaxın zamanlarda Qırğızıstandan yüksək səviyyəli heyətin ölkəmizə səfərinin təşkil edilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Məcnun Məmmədov Qırğızıstan

    Son xəbərlər

    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    17:20

    Mark-Andre ter Ştegen zədədən sonra yenidən "Barselona"da məşqə çıxıb

    Futbol
    17:20
    Foto

    Azərbaycan və Qırğızıstan aqrar məhsullarının ticarətinin artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti