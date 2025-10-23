İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan Polşaya qarpız satışını bərpa edib

    ASK
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:52
    Azərbaycan Polşaya qarpız satışını bərpa edib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 7,62 milyon ABŞ dolları dəyərində 16 628 ton qarpız ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 81 %, kəmiyyət olaraq - 86 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 6,43 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2,2 dəfə çox) 13 814 ton (+2,6 dəfə), Ukraynaya 577 min ABŞ dolları dəyərində (-16 %) 1 122 ton (-28 %), Belarusa 471 min ABŞ dolları dəyərində (+2 dəfə) 1 309 ton (+57 %), Estoniyaya 57 min ABŞ dolları dəyərində (-37 %) 168 ton (-38 %), Polşaya 41,24 min ABŞ dolları dəyərində 116 ton məhsul satıb.

    Azərbaycan 2 il 1 aylıq fasilənin ardından Polşaya qarpız tədarükünü bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 8,97 min ton qarpızın 60 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi qarpız ixrac
    Azerbaijan resumes watermelon exports to Poland

    Son xəbərlər

    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiya imtahanında 6600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    17:34

    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:32

    Jalə Hacıyeva: "Azərbaycanda mikromaliyyə bazarının 25 %-i İslam maliyyəsinə yönələ bilər"

    Biznes
    17:27

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti