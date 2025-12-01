İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıb

    ASK
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:41
    Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 1,94 milyon ABŞ dolları dəyərində 4 840 ton kələm (gül kələmindən, Brüssel kələmindən və brokkolidən başqa) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 52 dəfə, kəmiyyət olaraq – 71 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 1,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 78 dəfə çox) 4 498 ton (+107 dəfə), Rusiyadan 110,1 min ABŞ dolları dəyərində 275,3 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Türkiyədən 24,7 min ABŞ dolları dəyərində (+3,6 dəfə) 60,2 ton (+3,5 dəfə), Niderlanddan 5 min ABŞ dolları dəyərində (+1,8 %) 6,26 ton (+2,6 %), Çindən 0,38 min ABŞ dolları dəyərində 0,03 ton məhsul alıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Yaponiyadan (0,22 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) və Çindən tədarük həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 76 ton kələmin 67 %-i İranın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi kələm İran Rusiya Türkiyə Niderland Çin
    Azerbaijan begins importing cabbage from two more countries

    Son xəbərlər

    12:21

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıb

    Maliyyə
    12:21

    İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edib

    Futbol
    12:15

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:15

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır

    Digər
    12:12

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    12:07

    Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:04

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:01
    Foto

    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Lüksemburqu məğlub etməyə gücümüz çatmadı"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti