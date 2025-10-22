İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Aqrar Xidmətlər Agentliyi toxumlara uyğunluq sertifikatları verəcək

    ASK
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:17
    Aqrar Xidmətlər Agentliyi toxumlara uyğunluq sertifikatları verəcək

    Yaxın aylarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi (AXA) ölkədə istehsal olunan toxumlara uyğunluq sertifikatları verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AXA-nın Dövlət toxum nəzarəti və qeydiyyatı şöbəsinin müdiri Fikrət Feyziyev Bakıda keçirilən "Dayanıqlı kənd təsərrüfatında toxumçuluğun rolu" konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, agentlik dənli bitkilərin toxumlarının sertifikatlaşdırılması qaydası hazırlayıb: "Yaxın gələcəkdə isə digər bitki növlərinin toxumları üçün də analoji qaydalar hazırlanacaq".

    Gələcək hədəflərdən danışan F. Feyziyev ölkəyə idxal olunan toxumların keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və bu istiqamətdə işlərin davam etdiyini qeyd edib.

    Bundan başqa, AXA rəsmisi deyib ki, agentlik bu il 42 min hektar buğda və arpa toxumluq sahəsində aprobasiya işləri həyata keçirib.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi toxum sertifikat

    Son xəbərlər

    17:14

    Türkiyə Xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:12

    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    COP29
    17:09

    "Liverpul" qanalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:08

    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

    Digər ölkələr
    17:05

    Beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət ediblər

    Qarabağ
    17:03

    Yusif Cabbarov: Kardesa layihəsi regionda innovativ və iqtisadi inkişafa töhfə verəcək

    İKT
    17:00

    Azərbaycanlı mütəxəssis Çempionlar Liqasının oyununa təyinat alıb

    Komanda
    16:54

    Gümrüdə meriya qarşısında keçirilən aksiyadan sonra 37 nəfər saxlanılıb

    Region
    16:47
    Foto

    "Fərhadın heykəli" gələn il ucaldılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti