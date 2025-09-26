Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb
- 26 sentyabr, 2025
- 17:46
İndoneziyanın paytaxtı Cakartada "İstiqlal" məscidində 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə xüsusi cümə namazı qılınıb.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, tədbir 27 sentyabr – Anım Gününə həsr edilib.
Namaza məscidin imamı, İndoneziyanın dini işlər naziri Nasiruddin Umar rəhbərlik edib.
"İstiqlal" məscidi Cənub-Şərqi Asiyada ən böyük məsciddir.
Azərbaycanın İndoneziyada səfiri Ramil Rzayev Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəmanların xatirəsinin anılması üçün yaradılan imkana görə məscid rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.
O, İndoneziya ilə Azərbaycan arasında ortaq dəyərlər, ənənələr və dinə əsaslanan uzunmüddətli güclü əlaqələri xatırladıb. Səfir əlavə edib ki, iki ölkənin liderləri də beynəlxalq platformalarda bir-birinə fəal dəstək verirlər.
R.Rzayev həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan səfirliyi şəhidlərin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq ehtiyacı olan sakinlərə təxminən 1300 ərzaq bağlaması paylayıb.
N.Umar öz növbəsində ərzaq yardımının paylanmasını gözəl nümunə adlandırıb. O, İndoneziya və Azərbaycan arasında güclü diplomatik əlaqələrin qurulduğunu məmnunluqla vurğulayıb.