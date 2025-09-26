Память шехидов Отечественной войны почтили в крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    26 сентября, 2025
    В мечети "Истикляль" в столице Индонезии Джакарте состоялась специальная пятничная молитва в память о шехидах 44-дневной Отечественной войны.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, мероприятие приурочено к 27 сентября – Дню памяти.

    Поминальным намазом руководил имам мечети, министр по делам религии Индонезии Насируддин Умар.

    Мечеть "Истикляль" является крупнейшей в Юго-Восточной Азии и одной из крупнейших в мире.

    Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев выразил признательность руководству мечети за возможность почтить память героев, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    Рзаев напомнил о многолетних крепких связях между Индонезией и Азербайджаном, основанных на общих ценностях, традициях и религии. Лидеры двух стран также активно поддерживают друг друга на международных площадках, добавил он.

    Он также подчеркнул, что посольство Азербайджана раздало нуждающимся жителям около 1300 продовольственных пайков в память о шехидах.

    Министр Умар, в свою очередь, назвал прекрасным примером раздачу продовольственной помощи нуждающимся в память о героях. Он с удовлетворением подчеркнул, что Индонезия и Азербайджан наладили крепкие дипломатические связи.

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

