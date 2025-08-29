Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulluğunda Zəfər bayramı qeyd edilib
- 29 avqust, 2025
- 20:46
Naxçıvanda Türkiyənin 30 Avqust - Zəfər bayramı və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə tədbir keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, mərasimdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu Asip Kaya və digər dövlət təşkilatlarının rəhbərləri, hökumət nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, hər iki ölkənin Dövlət Himni səsləndirilib.
Tədbirdə Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu Asip Kaya qonaqları salamlayıb, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəfər bayramı münasibətilə Türkiyənin xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə göndərdiyi təbrik məktubunu oxuyub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Türkiyə xalqının milli istiqlal tarixinin şanlı səhifəsi olan Zəfər bayramı münasibətilə tədbir iştirakçılarını və Türkiyə xalqını təbrik edib.