İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyə Prezidenti: Azərbaycan bölgədə sülhün memarı kimi önə çıxacaq

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 13:28
    Türkiyə Prezidenti: Azərbaycan bölgədə sülhün memarı kimi önə çıxacaq

    Azərbaycanla koordinasiyalı formada Ermənistanla normallaşma prosesini davam etdiririk.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycandan qayıdarkən jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

    "Bu proses həyata keçirilərkən Azərbaycanın hüquqlarının pozulmasına yol verməyəcəyik. Hazırda qardaşım İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Qarabağda böyük bir inkişaf həyata keçirilir. Qarabağda yollar, tunellər, kənd təsərrüfatı layihələri və mənzillər tikintisi həyata keçirilir. Biz də bu prosesdə Azərbaycana lazımi töhfələri veririk", - o bildirib.

    Sülh prosesində Azərbaycanın səylərini yüksək qiymətləndirən Ərdoğan Cənubi Qafqazda daimi sülh üçün bir imkan pəncərəsi açıldığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, sülh prosesinin qısa zamanda başa çatması müharibənin qalibi olan Azərbaycanı bölgədə sülhün memarı kimi də önə çıxaracaq.

    Azərbaycan Zəfərə gedən yol Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə
    Президент Турции: Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    13:28

    Türkiyə Prezidenti: Azərbaycan bölgədə sülhün memarı kimi önə çıxacaq

    Xarici siyasət
    13:28

    Göyçay Nar Festivalında narın qiymətləri açıqlanıb.

    ASK
    13:17

    Ərdoğan: Qarabağdakı böyük inkişaf İlham Əliyevin güclü liderliyinin göstəricisidir

    Xarici siyasət
    13:10

    Çin Liszyan-1 Y9 raket daşıyıcısının uğurlu buraxılışını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    13:03

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri növbəti mərhələyə yüksəliblər

    Komanda
    13:01

    Göyçay şəhərində ənənəvi "Nar Festivalı" keçirilib

    ASK
    12:54

    Deputat: Hərbi parad xalqımızın Qələbə ruhunun, milli həmrəyliyinin və gələcəyə inamının ifadəsidir

    Daxili siyasət
    12:46

    Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    12:24

    Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransa ilə oyunlar üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti