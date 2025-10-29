Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə Bakıda rəsmi qəbul təşkil edilib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 19:26
Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə Bakıda Gülüstan sarayında rəsmi qəbul təşkil edilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan ziyafətdə qonaqlar sırasında Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, hərbi attaşelər, ictimai-siyasi xadimlər, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova başda olmaqla parlament üzvləri, media nümayəndələri də yer alırlar.
Son xəbərlər
20:26
İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endiribDigər ölkələr
20:25
İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcəkXarici siyasət
20:20
Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdırXarici siyasət
20:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edibXarici siyasət
20:12
Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcəkDigər ölkələr
20:10
Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdirRegion
20:09
KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırırDigər ölkələr
20:06
Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədirXarici siyasət
20:00