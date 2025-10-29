В Баку организован официальный прием по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики

В Баку во дворце Гюлистан организован официальный прием по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе посольства Турции в Азербайджане.

Прием начался с исполнения государственных гимнов двух стран. Среди гостей вечера присутствуют члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, общественно-политические деятели, члены парламента во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, представители медиа.