В Баку организован официальный прием по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 19:33
В Баку во дворце Гюлистан организован официальный прием по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе посольства Турции в Азербайджане.
Прием начался с исполнения государственных гимнов двух стран. Среди гостей вечера присутствуют члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, общественно-политические деятели, члены парламента во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, представители медиа.
