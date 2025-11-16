İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:30
    Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır

    Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı qismində qoşulması barədə qərarı tarixi adlandırıb:

    "Bu gün Azərbaycanın bizim formatımıza tam hüquqlu iştirakçı qismində qoşulması barədə tarixi qərar qəbul edildi, sizi bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm".

    O, Azərbaycanın üzvlüyünün regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

