Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на открытии VII Консультативной встречи глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

"Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю", - отметил Токаев.

Он выразил уверенность в том, что членство Азербайджана внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.