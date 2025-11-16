Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 10:28
    Токаев назвал историческим решение об учреждении формата Центральная Азия+Азербайджан

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на открытии VII Консультативной встречи глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    "Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю", - отметил Токаев.

    Он выразил уверенность в том, что членство Азербайджана внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

    Лента новостей