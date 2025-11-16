Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 10:28
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на открытии VII Консультативной встречи глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
"Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю", - отметил Токаев.
Он выразил уверенность в том, что членство Азербайджана внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.
