    TDT-yə üzv ölkələrin müdafiə sənayesinə məsul rəhbərlərinin ikinci iclası Bakıda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:49
    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin müdafiə sənayesinə məsul rəhbərlərinin ikinci iclası Bakıda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.

    Sənəddə 2025-ci il iyulun 23-də İstanbulda keçirilən ilk iclasın nəticələrinin dəstəkləndiyi ifadə olunub:

    "2026-cı ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində ikinci iclasın keçiriləcəyi məmnunluqla qarşılanıb, bu sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün müvafiq qurumlara tapşırıq verilib".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Bəyannaməsi müdafiə sənayesi
