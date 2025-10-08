TDT-yə üzv ölkələrin müdafiə sənayesinə məsul rəhbərlərinin ikinci iclası Bakıda keçiriləcək
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:49
Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin müdafiə sənayesinə məsul rəhbərlərinin ikinci iclası Bakıda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.
Sənəddə 2025-ci il iyulun 23-də İstanbulda keçirilən ilk iclasın nəticələrinin dəstəkləndiyi ifadə olunub:
"2026-cı ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində ikinci iclasın keçiriləcəyi məmnunluqla qarşılanıb, bu sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün müvafiq qurumlara tapşırıq verilib".
