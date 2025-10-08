В Баку состоится второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран ОТГ

Второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в 2026 году в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

В документе выражена поддержка итогам первого заседания руководителей оборонно-промышленных ведомств государств-членов ОТГ, состоявшегося 23 июля 2025 года в Стамбуле.

"Поручить соответствующим органам активизировать сотрудничество в этой сфере, приветствуя при этом проведение второго заседания в 2026 году в Баку, Республике Азербайджан", - говорится в документе.