Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Баку состоится второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 12:58
    В Баку состоится второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран ОТГ

    Второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в 2026 году в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

    В документе выражена поддержка итогам первого заседания руководителей оборонно-промышленных ведомств государств-членов ОТГ, состоявшегося 23 июля 2025 года в Стамбуле.

    "Поручить соответствующим органам активизировать сотрудничество в этой сфере, приветствуя при этом проведение второго заседания в 2026 году в Баку, Республике Азербайджан", - говорится в документе.

    Габалинская декларация Баку Саммит ОТГ оборона военная промышленность
    TDT-yə üzv ölkələrin müdafiə sənayesinə məsul rəhbərlərinin ikinci iclası Bakıda keçiriləcək

    Последние новости

    13:05
    Фото

    Оборонные ведомства Азербайджана и Босния провели первые штабные переговоры

    Армия
    13:04

    Молдова утвердила военную стратегию на 10 лет

    Другие страны
    13:04

    Тюркские государства подпишут меморандум в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    13:04

    Абу Бакер: Халяльный бизнес станет драйвером "зеленого перехода" к 2040 году

    Бизнес
    13:03

    Страны ОТГ подтвердили поддержку развитию Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ подпишут Договор о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    13:00

    Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС ответить единством и решимостью на гибридную войну РФ

    Другие страны
    12:59

    Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии

    Другие
    Лента новостей